Что такое афазия и почему Брюсу Уиллису осталось недолго

Вначале 2022 года появились первые слухи об ухудшении состояния здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса. А уже в марте было объявлено, что звезда «Крепкого орешка» завершает свою карьеру в связи с серьезным заболеванием.

Западные СМИ сообщают, что недуг Брюса быстро развивается. Сейчас он уже почти не может полноценно внятно говорить и распознавать речь других. Родные и близкие стараются проводить с актером как можно больше времени, поэтому на днях организовали даже Рождество с ним раньше срока на две недели. Они боятся, что Уиллису осталось совсем недолго, и скоро он окончательно сойдет с ума.

Напомним, что у знаменитости выявлено серьезное заболевание афазия. Оно проявляется в виде полной или частичной потери речи из-за поражения речевых центров коры головного мозга. Также афазия бывает вариантом прогрессивной болезни Альцгеймер.

Невролог Марият Мухина рассказала немного больше о том, что происходит в голове Брюса и как болезнь сводит его изо дня в день с ума. У актера страдает звукопроизношение. Он не может выговаривать слова. Также специалист предполагает, что у Уиллиса уже акустико-мнестическая стадия афазии, которая означает, что он не способен уже в принципе перерабатывать информацию. Человеческий голос для него звучит как лай собаки или мяуканье кошки.

О шансах на выздоровление Брюса Уиллиса ничего не известно, так как нет информации о том, из-за чего возникла афазия. Однако Марият Мухина призывает актера не опускать руки, ходить к логопеду и делать иглоукалывания даже в язык.

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