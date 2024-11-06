Не выпускала его руку: Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма с мужчиной после развода с Беном Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма «Неудержимый» в Лондоне в компании неизвестного мужчины. Многие поклонники знаменитости решили, что у нее новый роман после развода с актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Woman.ru и публикует соответствующие кадры.

Дженнифер Лопес посетила специальный показ фильма «Неудержимый», который прошел накануне в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне. Певица выбрала облегающее белое трикотажное платье и белое меховое пальто, дополнив образ украшениями, клатчем и туфлями на каблуках. Примечательно, что артистка пришла на мероприятие вместе с молодым человеком в сером костюме. Пара держалась за руки, а спутник постоянно сопровождал знаменитость на премьере.

Присутствовавшие сразу посчитали, что у певицы новый роман после разрыва с Беном Аффлеком, но подозрения не подтвердились. Как оказалось, молодой человек — один из любимых телохранителей Дженнифер Лопес. Однако если раньше он всегда находился вдалеке от артистки, а сама она не проявляла к нему чувств, то в этот раз знаменитость постоянно держалась рядом со спутником, буквально не выпускала его руку и выглядела расслабленной.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Сами артисты никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа певица подала на развод с актером, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес вышла в свет в мини-шортах после расставания с Беном Аффлеком.