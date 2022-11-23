Не в этот раз: почему Кейт Миддлтон не сможет повторить образ принцессы Дианы и примерить ее тиару

Кейт Миддлтон считают иконой стиля, и общественность убеждена, что этому поспособствовали легендарные наряды принцессы Дианы, которые девушка нередко копирует. На днях у представительницы королевской семьи вновь состоится светский выход по случаю Государственного банкета: его король устраивает для президента Южной Африки. Для Кейт это – очередная возможность показать свой изысканный вкус в выборе нарядов и украшений. Тем не менее если она решится опять повторить за Спенсер и выбрать похожий образ, то вряд ли это получится. И вот почему.

На мероприятиях такого уровня, как Государственный банкет, принято надевать королевскую тиару, но одна из них недоступна для Миддлтон. Речь идёт про драгоценность леди Ди, в которой она выходила замуж за Чарльза. К слову, после смерти принцессы украшение вернулось в семью Спенсер, поэтому Кейт не сможет им воспользоваться.

Как стало известно, в последний раз тиару Дианы надевала ее племянница во время бракосочетания.

Напомним, что страсти вокруг королевского двора не утихают. Если ранее обсуждался предстоящий развод Меган Маркл и принца Гарри, то сейчас молодых людей требуют лишить титулов. Подробности читайте в этой статье.