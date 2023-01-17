«Имею дело с игрой в наперстки»: Брэд Питт набросился на Джоли с обвинениями

Между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжаются судебные разбирательства. Предметом спора экс-супругов стала общая винодельня, расположенная на юге Франции. Актриса без согласия Питта продала свою долю Юрию Шефлеру. Подобная ситуация очень не понравилась Брэду, который оказался не знаком с новым партнером из России. Теперь адвокаты мужчины требуют у Джоли договор о продажи своей части бизнеса, но она не торопится идти на мировую.

Девушка решила, что будет действовать в сроках, установленных законом. Вот почему экс-возлюбленная Питта потребовала у актера немедленно прекратить психологический прессинг, но, кажется, терпение Брэда уже на исходе. «Мы чувствуем, что имеем дело с большой игрой в наперстки. В первой инстанции все, что мы ищем — это соглашение о продаже между компанией и госпожой Джоли, а также историю переговоров, предшествовавших сделке», — сообщили представители актера.

К слову, сложившаяся ситуация не устраивает и судью. Представитель закона упрекнул экс-супругов в несоблюдении правил процесса: уж слишком запутанным оказалось это дело.

Ранее Брэд Питт рассказал, с кем у него был лучший секс. Подробности читайте здесь.