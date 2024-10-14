«Не трогай меня»: Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на неделе моды в Париже

На Неделе моды в Париже между актрисами Николь Кидман и Сальмой Хайек произошел конфликт. Звезда фильма «Догвилль» оттолкнула 58-летнюю коллегу по цеху, когда та попыталась ее обнять.

Николь и Сальма хотели сделать совместное фото с Кэти Перри. Но Кидман в один момент передумала и резко оттолкнула Хайек, попытавшуюся ее обнять.

57-летняя знаменитость поцеловала певицу на прощание и обменялась с Сальмой напряженными фразами. После она ушла, пишет Daily Mail.

Один из свидетелей утверждал, что белокурая актриса сказала брюнетке: «Не трогай меня». Кэти Перри в этот момент выглядела смущенной.

Звезды никак не комментировали произошедшее. Причины конфликта между ними пока умалчиваются. Но видео с их ссорой уже вовсю распространилось по социальным сетям, став вирусным.

Напомним, недавно умерла 84-летняя мать Николь Кидман Джанель. Из-за этого звезде даже пришлось пропустить церемонию награждения на Венецианском фестивале. Убитая горем актриса долго не выходила в свет и лишь недавно появилась на публике. Возможно, ее резкое поведение спровоцировали эмоции из-за кончины родительницы.