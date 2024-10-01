Исхудавшая Николь Кидман впервые появилась на публике после смерти матери

57-летняя актриса Николь Кидман впервые вышла в свет после смерти матери в начале сентября. Знаменитость еще сильнее исхудала за время своего отсутствия на публике. Фото публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».

Николь появилась на Неделе моды в Париже, она посетила один из показов. Для мероприятии она выбрала черное закрытое платье, которое подчеркнуло ее худобу. Глаза Кидман спрятала за солнцезащитными очками.

После смерти матери актриса первое время не выходила на связь с поклонниками и не давала никаких комментариев. Женщина скончалась за несколько часов до награждения дочери на кинофестивале. Спустя неделю Кидман опубликовала архивные фото с родительницей и поблагодарила фанатов за поддержку. Она отмечала, что она была ей необходима.

С мамой Джанель Николь была в хороших отношениях. С детства женщина прививала ей любовь к искусству, водила по театрам и музеям. Также Кидман признавалась, что начала увлекаться модой благодаря Джанель, так как она сама шила ей одежду.

Ранее Николь Кидман призналась, ради чего продолжает сниматься в кино.