На это могут быть две причины: Кейт Миддлтон передумала встречать Рождество с Карлом III и Камиллой

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, недавно вернувшаяся к королевским обязанностям после курса химиотерапии, в этом году решила нарушить семейную традицию на Рождество. Супруга принца Уильяма планирует встретить праздник с мужем и детьми без короля Карла III и королевы Камиллы. Об этом сообщает InStyle со ссылкой на источник.

Присутствие Кейт Миддлтон на праздновании Рождества в поместье Сандрингем с королевской семьей уже стало одной из традиций. Однако в этом году принцесса Уэльская изменила свои планы: она хочет отметить праздник вместе с супругом, детьми и своими родными. По информации инсайдера, жена принца Уильяма намерена собрать всех в особняке на территории Сандрингема — в Анмер Холле.

Собеседник издания отметил, что одной из причин такого решения принцессы Уэльской может быть ее восстановление после пройденного курса химиотерапии. Вероятно, Кейт Миддлтон хотела бы провести Рождество в более расслабленной, неформальной обстановке. По данным источника, супруга принца Уильяма планирует также пригласить на торжество своих родителей, Кэрол и папу Майкла Фрэнсиса, сестру Пиппу с мужем и детьми и брата Джеймса с супругой и их ребенком.

Еще одной причиной внезапных изменений в планах Кейт Миддлтон может быть и присутствие на празднике сына королевы Камиллы от первого брака, Тома Паркер Боулза. Сообщалось, что у принца Уильяма с ним сложились непростые отношения, поэтому он его недолюбливает. Как утверждает инсайдер, муж Кейт Миддлтон не одобряет богемный образ жизни сына королевы Камиллы и его развязная манера поведения. Это и могло заставить принца и принцессу Уэльских не появиться в Сандрингеме на Рождество.

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