Не снимается в кино и ищет пятого мужа: как живет звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш

Звезда сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш прилетела в Москву. 68-летняя актриса побывала на съемках программы «Звезды сошлись» на НТВ и рассказала о своей жизни после участия в популярном бразильском проекте.

Луселия поделилась, что сериал принес ей известность по всему миру. Особенно ее любят в России. Даже сейчас, когда она прилетает в Москву, ее узнают фанаты на улицах, и это актрису сильно радует. Она призналась, что любит страну и даже сама умеет готовить борщ.

Живет Сантуш сейчас в Бразилии. У нее есть небольшой дом, в котором она работает. Съемкам она предпочитает занятость в продюсерской компании. А в свободное время актриса ухаживает за своим садом.

В личной жизни у Луселии, как оказалось, тоже все хорошо. Она рассказала, что была замужем четыре раза и не исключает пятый брак. Телеведущая Лера Кудрявцева даже предложила ей присмотреться к мужчинам из России.

«Для себя я решила, что я была один раз замужем. Это был отец моего сына, он сейчас живет в Португалии, он дирижер», - призналась артистка.

Луселия отметила, что не пользуется своей популярностью, живет скромно и старается много времени уделять семье. У актрисы есть внучка Каролина, с которой она любит играть.

«Когда я с моей внучкой, я целиком и полностью посвящаю ей время», - призналась Сантуш.

