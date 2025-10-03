«Не смогу станцевать в скором времени»: звезда «Оно» Тим Карри рассказал о своем состоянии после инсульта

Британский актер и певец Тим Карри все еще нуждается в инвалидной коляске после перенесенного инсульта. Об этом артист сообщил изданию The Hollywood Reporter.

Исполнитель роли клоуна Пеннивайза в фильме ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга перенес обширный инсульт в 2012 году. Он рассказал, что это произошло во время сеанса массажа. Актер признается, что при этом не испытывал никаких тревожных симптомов.

По его словам, именно массажист настоял на том, чтобы вызвать медиков. Прибывшая на место бригада скорой помощи разъяснила ему всю серьезность ситуации.

«До сих пор я не способен самостоятельно передвигаться, вынужден использовать инвалидное кресло, что существенно ограничивает мою свободу. Так что я не смогу ни спеть, ни станцевать в скором времени», — с юмором поделился Карри.

Тим Карри также известен российскому зрителю по таким фильмам, как «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и других. Сейчас 79-летний актер продолжает работать, в основном занимаясь озвучкой анимационных фильмов и игр.

Ранее мы сообщали, что пациент Саратовской областной больницы был вынужден заползать в медучреждение на четвереньках из-за отсутствия пандуса и инвалидной коляски.