Ни пандуса, ни инвалидной коляски: в саратовской больнице пациент-инвалид заполз на четвереньках в медучреждение

Пациент Саратовской областной больницы был вынужден заползать в медучреждение на четвереньках из-за отсутствия пандуса и инвалидной коляски, передает Telegram-канал Кровавая барыня. В Сети разлетелись кадры с инвалидом, преодолевающим ступеньки.

Рядом с мужчиной при этом стоял медик. Специалист, сопровождавшая пациента, прокомментировала ситуацию. По словам женщины, пациент сам отказался ложиться на носилки, так как в машине скорой помощи были только лежачие. Поэтому ей и коллеге пришлось выносить тяжелые носилки и вдвоем поднимать пациента, когда он уже забрался на крыльцо. Однако этот момент в ролик не попал.

По факту инцидента начала проверка. Ксения Собчак, которой принадлежит Telegram-канал, выразила надежду, что ситуация не останется без внимания компетентных органов.

«Надеюсь, ответственные органы разберутся, почему до сих пор в этой больнице медики вынуждены сами поднимать пациента, а данный подъезд к зданию не оборудован пандусами», — написала журналистка.

