Не смогла сдержать эмоций: Кайли Миноуг получила «Грэмми» спустя 20 лет

Австралийская певица Кайли Миноуг получила статуэтку «Грэмми» спустя 20 лет в номинации «Лучшая танцевальная поп-запись» с песней Padam Padam. Об этом пишет The Voice.

Однако певица не смогла получить награду со сцены. В момент награждения она готовилась в гримерке к выходу, когда к ней зашел ассистент и сообщил, что теперь она двукратная обладательница премии. Звезда начала танцевать от радости прямо в белом банном халате, празднуя победу.

Кайли Миноуг появилась на красной ковровой дорожке церемонии «Грэмми – 2024» в элегантном красном платье. Таким образом певица нарушила негласный дресс-код, поскольку считается, что оттенки красного недопустимы в таких случаях. Юбка из полупрозрачной ткани с разрезами демонстрировала стройные ноги звезды.

Напомним, певица была номинирована на «Грэмми» шесть раз. Свою первую награду она завоевала в 2004 году за песню Come Into My World.

Ранее сообщалось о том, что певица Кристина Агилера, похудевшая на 20 кг, пришла на «Грэмми – 2024» в облегающем платье.