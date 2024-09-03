Не смог перерезать ленточку: король Великобритании Карл III оконфузился на открытии выставки

75-летний король Великобритании Карл III оконфузился на открытии выставки цветов, которое состоялось в Шотландии. Правитель не смог перерезать ленточку.

Подробности приводит Life.ru.

Карлу III передали садовые ножницы для перерезания ленточки. Однако король не смог это сделать с первой попытки. Ему потребовалась помощь.

Когда помощник натянул ленту, с восьмой попытки королю удалось перерезать ее. Видео с конфузом попало в Сеть.

Британского короля стали сравнивать с президентом США Джо Байденом. Тот часто попадает впросак и демонстрирует странное поведение.

Ранее стала известна причина смерти королевы Великобритании Елизаветы II. В официальных документах говорилось о смерти правительницы от старости. Знакомый с ней священник рассказал, что у королевы была миелома.