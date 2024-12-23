Дженнифер Гарнер ответила на слухи о возможном воссоединении с Аффлеком

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер не подтвердила слухи о возможном воссоединении с бывшим мужем Беном Аффлеком. Об этом пишет издание Daily Mail.

За последние несколько месяцев Бен Аффлек сильно сблизился с экс-супругой Дженнифер Гарнер, чем спровоцировал слухи о возможном воссоединении. Особенно активно поклонники начали обсуждать возможное воссоединение после того, как стало известно о проблемах артистки в отношениях с Джоном Миллером, которого крайне не устраивает тесное общение возлюбленной с бывшим мужем.

Тем не менее недавно Гарнер все-таки опровергла фанатские домыслы. Так, папарацци засняли актрису с роскошным помолвочным кольцом от Миллера.

«На этот раз она хочет большую свадьбу в месте мечты, и Джон полностью за. Ему нравится идея подарить ей то, чего Бен никогда не делал, поэтому он полностью подбадривает ее выложиться по полной. У него много денег, и он хочет полностью ее избаловать», — поделился информатор.

Ранее певица Дженнифер Лопес высказалась о личной жизни после развода с Беном Аффлеком.