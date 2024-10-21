Не скрывала живот и была с мужем: актриса Дженнифер Лоуренс вышла в свет после новости о беременности

Накануне стало известно, что звезда фильма «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз. Впервые после новости о беременности актрисы ее заметили на прогулке вместе с мужем, передает The Voice и публикует соответствующие кадры.

Папарацци засняли Дженнифер Лоуренс во время прогулки по Нью-Йорку с супругом, директором художественной галереи Куком Марони. 34-летняя актриса вышла в свет в желтой рубашке с длинными рукавами и цветочной вышивкой на воротнике и кармане, а также в черных брюках свободного кроя. Нижние пуговицы рубашки расстегнулись, в результате чего можно было увидеть заметно округлившийся живот знаменитости. Звезда «Голодных игр» дополнила образ красной кожаной сумкой. Артистка надела солнцезащитные очки и распустила волосы.

Кук Марони предстал перед камерами в белой футболке и в брюках оливкового цвета, дополнив образ массивными часы. Искусствовед и актриса прогуливались по городу, держась за руки. В какой-то момент Дженнифер Лоуренс обняла мужа и поцеловала его.

Напомним, знаменитость состоит в браке с директором картинной галереи Gladstone Gallery в Нью-Йорке Куком Марони с 2019 года. У супругов есть двухлетний сын Сай. 20 октября этого года представители Дженнифер Лоуренс подтвердили, что актриса ждет второго ребенка. В окружении артистки рассказали, что она всегда мечтала о большой дружной семье, поэтому планировала вторую беременность.

«Сначала Джен и Кук не были уверены, что хотят еще одного малыша сейчас, потому что это очень трудоемко, но они одержимы Сайем и любят показывать видео с ним своим друзьям и родственникам. Они начали задумываться о возможности второго ребенка», — цитирует Daily Mail инсайдера.

Ранее сообщалось о том, что 22-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Медисон Де Ла Гарза впервые станет мамой.