22-летняя актриса из «Отчаянных домохозяек» Медисон Де Ла Гарза ждет ребенка

Актриса Медисон Де Ла Гарза объявила, что скоро станет мамой. Это первая беременность 22-летней звезды «Отчаянных домохозяек».

Новость о пополнении в семье Медисон сообщила в личном блоге. Она вышла на связь с поклонниками и опубликовала фото с округлившимся животом. Девушка улыбалась, стоя рядом с возлюбленным Райаном Митчеллом.

«О, Райан, как я тебя люблю. Спасибо, что воплотил все мои мечты в реальность», - написала актриса.

Напомним, что в «Отчаянных домохозяйках» Медисон Де Ла Гарза сыграла дочь Габриэль Солис и Карлоса Солиса. После съемок в сериале на тот момент еще юная актриса получила огромную популярность, и сейчас за ее жизнью следят сотни тысяч человек.

Ранее певицу Леди Гагу вновь заподозрили в беременности. Артистка появилась на Венецианском кинофестивале, где прошла премьера второй части фильма «Джокер», и фанаты вновь рассмотрели изменения в ее фигуре. К слову, сама она все слухи о скором пополнении в семье отрицает. Однако активно намекает, что свадьба с ее женихом Майклом Полански не за горами.