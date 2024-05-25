Не появится на публике до конца года: что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс профилактической химиотерапии, может не выйти в свет до конца 2024 года. В настоящее время принцесса Уэльская находится в окружении родных, а на следующей неделе королевская семья отправится в загородный дом в поместье Сандрингем. Об этом The Daily Beast рассказали источники.

По словам источников и друзей британской королевской семьи, Кейт Миддлтон, вероятно, «не будет появляться на публике до конца года» и находится в «окружении» родных, при этом продолжая проходить курс профилактической химиотерапии.

Как сообщается, следующую неделю принцесса Уэльская вместе с семьей проведет в Сандрингеме. Принц Уильям решил увезти жену и детей, у которых начинаются каникулы, из Лондона в свое загородное поместье Анмер-Холл.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике уже петь месяцев. По информации источника, близкого к королевской семье, принцессу Уэльскую можно будет увидеть не скоро, поскольку ее рабочий график пуст до конца года.

«Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появиться на публике до конца года», — рассказал инсайдер.

Подруга Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщила, что принцесса Уэльская в последнее время серьезно ограничила круг общения.

«Главное для нее сейчас — избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться. Они отправятся в Сандрингем, как только занятия в школе закончится», — отметила подруга семьи.

Более того, как предполагает The Daily Beast, Дворец в ближайшее время будет вынужден выступить с заявлением, чтобы прояснить ситуацию с Кейт Миддлтон с целью избежать распространения в Интернете теории заговора. Не исключено, что принцесса Уэльская снова выступит с видеообращением к публике.

Ранее мы писали о том, что у больной раком Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг.