Не похожа на себя в детстве: Меган Маркл заподозрили в пластике лица

Меган Маркл заподозрили в пластике лица. Все дело в детских снимках герцогини. Так, некоторые пользователи сочли ее внешность другой.

Фотографии появились на сайте Daily Mail. На одном из кадров будущая герцогиня позирует с яблоком в руках около подвесных качелей. На ней надето белое платье, верх которого украшают красные бусы.

Некоторые пользователи Сети не поверили, что на изображениях красуется юная Меган Маркл. Они предположили, что герцогиня сделала пластические операции ради усовершенствования внешности.

«Кажется, было сделано много пластических операций? В детстве она была похожа на своего отца глазами и щеками, а теперь больше похожа на маму», — написали пользователи.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл не пригласили на обложку Vogue. Оказалось, что все дело в ссоре с главредом журнала Эннинфулом.