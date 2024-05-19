Не ожидала такой реакции: Селена Гомес расплакалась на Каннском кинофестивале

Актриса и певица Селена Гомес посетила Каннский кинофестиваль во Франции. На мероприятии состоялась премьера фильма «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара с участием артистки, на которой она не смогла сдержать эмоций. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Селена Гомес появилась на красной ковровой дорожке кинофестиваля в образе голливудской дивы прошлого. Актриса выбрала черное облегающее платье в пол с открытыми плечами Saint Laurent. Дополнили образ аксессуары — бриллиантовое колье Bulgari и изящные серьги. Волосы знаменитости были убраны в лаконичный пучок, у лица осталось только несколько прядей. Артистке сделали макияж с акцентом на глаза.

В фильме «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара Селена Гомес сыграла роль жены главного героя, Хуана Дель Монте, которая даже не подозревает о том, что ее супруг решил сменить пол, чтобы скрыться от властей и выйти из криминального бизнеса навсегда. События картины происходят в Мексике.

На Каннском кинофестивале в 2024 году состоялся премьерный показ ленты с участием актрисы, который был встречен овациями, которые длились девять минут. Селена Гомес не смогла сдержать слез при виде такой реакции зрителей.

На премьере фильма «Эмилия Перес» появилась и актриса Сальма Хайек. Знаменитость надела мерцающее платье-бюстье черного цвета, дополнив образ сверкающим клатчем и золотыми лодочками.

77-й Каннский международный кинофестиваль открылся 14 мая 2024 года и будет проходить до 25 мая на Лазурном берегу во Франции.

Ранее сообщалось о том, что Селена Гомес перестала скрывать фигуру после набора веса.