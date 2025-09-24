«Не оправдаю ни одного проступка сына»: мать рэпера P.Diddy написала письмо судье перед вынесением приговора

Мать рэпера Шона Комбса, известного как P.Diddy, написала письмо судье, который уже 3 октября должен будет вынести приговор опальному исполнителю. Женщина надеется, что ее сыну удастся избежать наказания.

Текст письма цитирует Huffpost.

В обращении к судье 84-летняя Дженис Комбс признает, что ее сын совершил серию «ужасных ошибок». Более того, она знает, что сам Шон это осознает.

«Я никогда не оправдаю ни одного проступка, совершенного Шоном. Я всегда была очень строга с ним, когда он рос. Я взываю к вашей доброте, чтобы вы позволили моему сыну сидеть за обеденным столом со своей семьей. Чтобы вы позволили ему вырастить своих детей и привить им потребность быть уважительными, получать образование и просто быть детьми Божьими с любовью в сердцах», — написала родительница рэпера.

Дженис также рассказала о состоянии своего здоровья, которое ухудшилось на фоне громкого дела ее 55-летнего сына. Он предполагает, что из-за переживаний может умереть.

«Я умоляю вашу честь позволить ему помочь им пережить процесс исцеления от потери матери, а также боли и бессонных ночей, которые они пережили с момента заключения Шона. Я не знаю, как долго я еще проживу, но мне бы очень хотелось снова увидеть его и его детей вместе», — добавила она.

Напомним, что артиста признали невиновным по двум пунктам обвинения: похищении и сговоре с целью рэкета. Однако певцу все еще грозит 20 лет заключения по обвинению в перевозке девушек с целью занятия проституцией.

