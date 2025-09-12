«Хочет, чтобы его больше уважали»: принц Гарри разочарован жизнью с Меган Маркл в США

Меган Маркл столкнулась с самым большим кошмаром, поскольку ее муж, принц Гарри, вернулся домой в Великобританию в одиночку и ощутил роскошную королевскую жизнь, по которой скучал с тех пор, как переехал с ней в Калифорнию. Как пишет RadarOnline, Герцог Сассекский разочарован жизнью в США.

40-летний Гарри во время четырехдневного визита в Лондон выглядел счастливым и умиротворенным. Очевидцы сообщают, что принцу явно нравилось проводить время в привычной атмосфере. Он принял участие в благотворительных мероприятиях и встретился с королем Чарльзом III после 19-месячного перерыва. Отношения отца и сына испортились после отъезда Гарри в США и выхода в свет скандальных мемуаров с критикой королевской семьи.

«Очевидно, что ему понравилось быть в Великобритании, встречаться со старыми друзьями и коллегами, а также поддерживать важные для него благотворительные проекты», - сказал изданию представитель принца.

При этом в США Гарри чувствует себя не так уверенно. У него практически нет работы, и королевский наследник вынужден коротать время за серфингом. В то время как его жена Меган пытается реанимировать свой бренд As Ever и карьеру актрисы. По словам источников, она все реже допускает мужа к бизнес-процессам и предпочитает принимать решения самостоятельно.

«Он расстроен. Все сложилось не так, как он хотел. Думаю, он отчаянно скучает по жизни в Британии и хочет, чтобы его больше уважали», - сказал собеседник издания, добавив, что Гарри тайно мечтает о том признании, которым пользуются его старший брат Уильям.

Ранее сообщалось, что 12 сентября принц Гарри прибыл в Киев и пообещал оказать поддержку солдатам ВСУ. Он признался, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и жены Меган Маркл.