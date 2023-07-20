Не может контролировать себя: назван диагноз Джо Байдена, заснувшего на встрече в Белом доме
Врач Исаева сообщила, что у президента США Джо Байдена есть признаки старческого слабоумия.
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Врач Камила Исаева заявила, что у президента США Джо Байдена есть признаки старческого слабоумия. Об этом эксперт сообщила порталу Life.ru.
Пользователи Сети обеспокоены состоянием президента США. Публика заметила, что Байден все чаще забывает слова и факты во время мероприятий. Кроме того, недавно он заснул на встрече с президентом Израиля перед журналистами. Все это позволило сделать Камиле вывод о наличии слабоумия у лидера США.
В числе симптомов данного недуга: потеря памяти, спутанность сознания, проблемы с принятием решений и растерянность. Эксперт убеждена, что человек со слабоумием не может самостоятельно управлять своей жизнью.
Также Исаева добавила: старческий недуг проявляется поэтапно. На первой стадии больной начинает теряться во времени и пространстве. Затем начинается промежуточный этап, когда забываются недавние события и имена людей. По мнению врача, Байден сейчас находится именно на этой стадии.
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