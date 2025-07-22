Не может говорить и прикован к постели: что происходит со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом

Актеру Брюсу Уиллису, страдающему от деменции, стало хуже. Источник The Tribune сообщил, что «крепкий орешек» больше не может говорить и ходить.

Болезнь 70-летнего Брюса стремительно прогрессирует. Если еще несколько месяцев назад он встречался с родственниками и выглядел хорошо, то сейчас его состояние резко ухудшилось.

«Афазия и лобно-височная деменция прогрессируют до такой степени, что он не может говорить, читать и ходить, у него также трудности с моторикой», - отметили источники СМИ.

Семья Уиллиса, которая постоянно находится рядом с ним, пока никак не прокомментировала информацию об ухудшении его состояния. Отметим, что дочери актера периодически делятся фото с ним, но часто снимают папу со спины.

Не оставляет артиста в тяжелый жизненный период и бывшая жена Деми Мур. Она навещает Брюса в праздники и проводит время с его супругой и дочерьми.

Напомним, что о болезни Брюса Уиллиса стало известно в 2022 году. Предположительно, к недугу актера привело неврологическое заболевание.

Ранее Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом.