«Не могла жить»: Кэти Пэрри впервые рассказала о расставании с Орландо Блумом

Певица Кэти Пэрри впервые решила раскрыть подробности расставания с актером Орландо Блумом. В 2017 году они объявили о разрыве отношений, но спустя год вновь сошлись. Сейчас они по-прежнему вместе.

Исполнительница записала подкаст Call her daddy, в котором призналась, что разошлась со звездой «Пиратов Карибского моря» из-за разных жизненных приоритетов. В то время Орландо был готов уже строить семью и навсегда распрощаться с холостяцкой жизнью, а Кэти не могла представить себя в таких отношениях. К союзу с Блумом она относилась довольно легкомысленно, и ей была важна свобода.

Найти компромисс у пары так и не получилось. Все изменилось только спустя год. Певица призналась, что многое переосмыслила и осознала, что хочет быть только с Орландо.

«Я наконец поехала в Хоффман в конце того года, когда мы расстались, и мы уже говорили на одном языке. Без него я попросту не могла жить», - рассказала Пэрри.

Сейчас, по словам артистки, они с Блумом продолжают работать над отношениями и ходят на семейную терапию, чтобы решать все возникающие проблемы.

Ранее Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые встретились после того, как певица подала заявление на развод.