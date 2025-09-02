Не мог принимать осознанные решения: младший сын Алена Делона попробует оспорить последнюю волю отца через суд

Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен остался недоволен последней волей отца. Актер решил, что все творческие права на его произведения достанутся дочери Аннушке.

Неудовлетворенный наследник подал иск к родственнице, передает Le Monde. Ален-Фабьен утверждает, что на момент подписания завещания в 2022 году отец не мог принимать осознанные решения из-за проблем с памятью и концентрацией.

Сын покойного актера хочет, чтобы суд восстановил в правах документ 2015 года, согласно которому он и его старший брат Энтони получают каждый по 25% от наследия родителя. Адвокат Алена-Фабьена заявила, что его клиент ищет истину, а не дополнительную финансовую выгоду, и хочет доказать факты манипуляции своим отцом.

