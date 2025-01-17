Не мог дышать без кислородной маски: раскрыта причина смерти культового режиссера Дэвида Линча

Умер известный американский режиссер Дэвид Линч. Четырехкратному номинанту на премию «Оскар» было 78 лет.

О смерти режиссера сообщила в социальных сетях его семья.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но он сказал бы: «Смотрите на пончик, а не на дыру», — написали родные деятеля искусств.

Незадолго до смерти Линч был вынужден покинуть свой дом в США из-за бушующих пожаров. Его здоровье резко ухудшилось после переезда.

В прошлом году Линч рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких из-за пристрастия к курению. В итоге режиссеру пришлось бросить вредную привычку, но она серьезно повлияла на его здоровье.

Летом 2024 года режиссер признавался, что заболевание сильно повлияло на его возможности, и он практически не выходит из дома из-за возможного заражения коронавирусом. Линч был вынужден постоянно носить кислородную маску.

Линч родился в 1946 году в штате Монтана. Окончил Пенсильванскую академию искусств в Филадельфии. В 1967 году снял свой первый короткометражный фильм. В числе его самых известных работ: сериал «Твин Пикс», картины «Малхолланд Драйв», «Дюна», «Голова-ластик» и другие.

Ранее стало известно, что актер Пол Дэнен умер в 46 лет из-за пристрастия к вейпам, которые курил сутками.