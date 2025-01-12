«Двойной душ»: Николь Кидман раскрыла секрет крепкого брака с австралийским певцом

Николь Кидман раскрыла секрет крепкого брака.

Австралийская и американская актриса уже 20 лет замужем за кантри-певцом Китом Урбаном. Николь призналась, что у нее есть собственный секрет, который позволяет сохранить отношения даже спустя столько лет брака.

Оказалось, что для поддержания любви Николь и Кит используют совместный душ. Кроме того, Кидман призналась, что наличие двойного душа в доме позволяет ей стать ближе к творчеству супруга, который не может не петь во время купания. Подробности приводит издание W Magazine.

«У нас есть двойной душ. Двойной душ — это ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ! Я слышу, как Кит поет в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни» — сообщила Кидман.

Напомним, что Николь Кидман и Кита Урбан поженились в 2005 году. Во время брака у пары родилось двое детей от суррогатных матерей: две дочери Сандей Роуз и Фэйт Маргарет.

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