Не хотела расставаться: Кейт Миддлтон раскрыла подробности химиотерапии

Кейт Миддлтон раскрыла подробности химиотерапии и призналась, что испытала грусть, когда расставалась с катетером. Принцесса Уэльская недавно объявила о ремиссии, чем обрадовала поклонников и вдохновила людей, столкнувшихся с тяжелым диагнозом. Она посетила онкологический центр, где наблюдалась у специалистов. Об этом сообщает The Mirror.

Весной 2024 года стало известно, что у будущей королевы Великобритании обнаружили рак. Она проходила лечение и редко появлялась на публике. В какой-то момент она исчезла, что породило множество пугающих слухов. Кейт призналась, что ей удалось выйти в ремиссию. Теперь она вспоминает, как проходила химиотерапия.

Миддлтон поделилась, что после приятных новостей от врачей она испытала смешанные чувства. Когда те захотели убрать у нее катетер, то женщина сначала не хотела с ним расставаться.

«Я так к нему привязалась», – призналась она.

Кейт поддержала пациентов онкологического центра, который сама посещала. Многие пользователи Сети отметили, что она выглядела великолепно. Теперь все надеются, что принцесса будет чаще выходить в свет и вернется к работе.

Напомним, что во время лечения Миддлтон приходилось носить катетер – это механизм, с помощью которого пациенту вводится лекарство под кожу. Он позволяет заниматься привычными делами и избегать постоянного введения новых игл.

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