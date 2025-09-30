Не хотела расставания и пыталась спасти брак: Николь Кидман бросил муж после 19 лет совместной жизни

Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались. Пара жила в браке 19 лет. О глобальной перемене в жизни звезд сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

Николь Кидман — 58 лет, а ее уже бывшему возлюбленному — 57. У пары двое несовершеннолетних детей — Сандэй Роуз Кидман-Урбан и Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Им по 14 и 17 лет.

Что стало причиной расставания Кидман и Урбана, пока не известно. Источник, который указал портал, также сообщил, что Николь и Кит живут раздельно с начала лета 2025 года.

Инициатором ухода в американских СМИ называют певца. Кидман, в свою очередь, якобы «не хотела расставания и пыталась спасти брак».

В июне этого года Николь и Кит отметили гранатовую свадьбу. Голливудская звезда разместила трогательное обращение к супругу в Сети.