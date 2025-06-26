19 лет вместе: Николь Кидман с мужем Китом Урбаном отпраздновали гранатовую свадьбу

Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан в среду, 25 июня, отпраздновали гранатовую свадьбу. В своей соцсети голливудская звезда разместила трогательное обращение к супругу по случаю 19-летия совместной жизни.

В своем аккаунте 58-летняя Кидман опубликовала черно-белый снимок, сделанный за кулисами одного из шоу ее мужа. На нежном кадре актриса стоит в объятьях супруга с закрытыми глазами и с улыбкой на лице.

«Счастливой годовщины, малыш», — с любовью подписала фото Николь.

Подписчики присоединились к поздравлениям звездной пары. В комментарии можно встретить пожелания счастья и долголетия их браку. «Самая крутая и настоящая пара в Голливуде», «Вы лучшие, заставляете верить в любовь!» — написали поклонники в Сети.

Николь и Кит поженились в 2006 году в Австралии, откуда они оба родом. За 19 лет они обзавелись двумя наследниками. В 2008 году у пары родилась первая дочь Сандэй Роуз, вторая дочь — Фэйт Маргарет — появилась на свет в 2010 году.

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