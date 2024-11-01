Не хочет замуж и детей: что происходит в отношениях Риз Уизерспун с финансистом

Актриса Риз Уизерспун не планирует выходить замуж за нынешнего возлюбленного, финансиста Оливера Хаарманна. Женщина счастлива в отношениях, но не хочет переходить на следующий уровень и тем более рожать детей. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Источник, пожелавший остаться анонимным, заявил, что дважды разведенная знаменитость просто не видит смысла снова говорить «да». Она весело проводит время и наслаждается романом, не думая о серьезном будущем. По словам инсайдера, Риз в свои 48 лет не планирует рожать детей и финансово независима.

«Причина, по которой актриса сказала Оливеру «нет» браку, заключается в том, что она не хочет, чтобы у него были ложные ожидания, и он думал, что это в их будущем. Потому что это определенно не так», — сообщил собеседник издания.

О романе актрисы с бизнесменом стало известно летом этого года. До него она была в браке с Джимом Тотом. Они были вместе 12 лет и развелись в марте 2023 года. У них есть сын по имени Теннеси. Также у звезды есть еще двое детей – дочь Ава и сын Дикон Филипп. Их женщина родила в первом браке с актером Райаном Филлипом. Они развелись, когда младшему ребенку был всего год.

Ранее мы писали о том, что модель Жизель Бюндхен не выйдет замуж за возлюбленного, от которого ждет ребенка.