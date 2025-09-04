Не хочет устраивать шоу: где и когда состоится свадьба Тейлор Свифт с Трэвисом Келси

Певица Тейлор Свифт и ее избранник, спортсмен Трэвис Келси выбрали для своей свадьбы штат Род-Айленд. Церемония, запланированная на следующее лето, должна пройти в поместье артистки в Уэстерли, которое сейчас масштабно реконструируется. Реновация стоит 1,7 млн долларов. Об этом сообщает портал Page Six.

Именно это поместье, купленное Свифт в 2013 году, стало центром многих событий ее жизни и было упомянуто в ее песне «The Last Great American Dynasty». Пара рассматривает вариант проведения частной загородной свадьбы в кругу близких прямо на территории поместья с его садами и бассейном.

Губернатор Род-Айленда публично поддержал выбор пары, отметив, что в штате находятся «одни из лучших мест для свадеб в мире». Планируется, что торжество будет камерным и теплым, а не громким публичным шоу.

Источник подчеркнул, что певица хочет поскорее завести семью и детей.

