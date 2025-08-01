«Не бойся прийти на ужин»: Энтони Хопкинс возродил злодея из «Молчания ягнят», чтобы высмеять Кардашьян

Американская модель и предприниматель Ким Кардашьян накануне анонсировала новый продукт — утягивающую маску для лица, обещающую омоложение. Одним из первых покупателей головного убора под названием SKIMS стал актер Энтони Хопкинс.

Новый продукт Кардашьян «Идеальное лицо» из ее линии корректирующего белья вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. Они сравнили изделие с маской для сдерживания укусов Ганнибала Лектера из фильма «Молчания ягнят» 1991 года.

Эту идею поддержал и сам исполнитель культового кинозлодея. В своей соцсети 87-летний актер своеобразно высмеял нововведение Кардашьян, опубликовав короткое видео. В нем Хопкинс предстал в разрекламированной маске, а пост подписал: «Спасибо, Ким. Не бойся прийти на ужин».

«Привет, Ким. Я уже чувствую себя на десять лет моложе», — сказал артист на видео, добавив в конце узнаваемый жест своего легендарного персонажа.

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