Не Бейонсе и не Леди Гага: гимн на инаугурации Дональда Трампа исполнит его друг

Стало известно, что гимн на инаугурации Дональда Трампа исполнит его друг, классический вокалист Кристофер Маччио. Дружба с певцом зародилась после выступления на поминальной службе в 2020 году для младшего брата Трампа Роберта.

Подробности приводит Ura.ru.

В этом году Маччио выступал на митингах Трампа. После одного из таких мероприятий политик намекнул, что певец будет присутствовать на инаугурации. Спустя пару недель артисту позвонили и пригласили выступить на присяге Трампа.

Ранее на инаугурациях в США выступали звезды крупнее Маччио. Так на присяге Барака Обамы гимн исполняла Бейонсе, у Джо Байдена – Леди Гага.

20 января сообщалось, что жена Трампа Мелания запустила свою криптовалюту вслед за мужем. Ее мемкоин на момент публикации стоил в районе 10 долларов.