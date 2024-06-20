69-летняя Дженис Дикинсон рассказала о подтяжке лица ради Сталлоне в 90-х годах

Модель Дженис Дикинсон во время отношений с Сильвестром Сталлоне в 90-х годах сделала себе подтяжку лица. Об этом она рассказала на подкасте участницы «Холостяка» Кейтлин Бристоу Off The Vine, передает People Magazine.

«Ох, ну... Я встречалась с Сильвестром Сталлоне, и мне было 32 года. Я стала замечать, что у меня начали появляться щеки отсюда», - сказала 69-летняя Дикинсон, проведя по линии челюсти.

Так она ответила на вопрос, в какой момент карьеры она решилась на первую пластическую операцию.

Собеседница модели призналась, что в том же возрасте у нее начали проявляться те же признаки, на что Дикинсон ответила: «Сделай себе мини-подтяжку. Она у меня держалась, пока на прошлой неделе я не заметила это (показала на верхнюю губу). Я недолго курила - это не очень хорошо для тебя».

У Дикинсон и Сталлоне был непродолжительный роман в 1994 году - когда тот уже находился в отношениях с нынешней женой Дженнифер Флавин. Вместе у них трое детей. В минувшем году Сталлоне запустил реалити-шоу «Семья Сталлоне» - на манер «Семейство Кардашян».

Дженис Дикинсон называет себя «первой в мире супермоделью», и с 2000-х годов регулярно участвует в реалити-шоу, в том числе о себе, самое известное из которых - «Модельная школа ведьмы Дженис» - выходило на MTV с 2006 по 2008 годы.

Ранее в сети начали появляться слухи о том, что принцесса Кейт Миддлтон якобы симулировала онкологию, а на самом деле ее исчезновение связано с попыткой скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.