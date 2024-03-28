Названа причина расставания 61-летнего Тома Круза с россиянкой Эльсиной Хайровой

61-летний актер Том Круз мог расстаться с российской моделью Эльсиной Хайровой из-за того, что они были несовместимы. Источник издания US Weekly рассказал, что они разошлись, не испытывая злости друг к другу, так как понимали, что слишком разные для построения отношений.

Роман голливудской звезды с дочерью политика начинался довольно красиво. Пару замечали в элитных ресторанах, отелях, во время совместных прогулок. И хоть официально подтверждений их связи не было, инсайдеры неоднократно заявляли, что Том счастлив вместе с Эльсиной.

Однако сказка длилась недолго. В конце февраля появилась информация, что Круз бросил Хайрову, но причины не назывались. У поклонников были самые разные версии, среди них были даже домыслы об изменах. Но все оказалось куда проще. По информации источников, возлюбленные просто осознали, что ничего серьезного построить не смогут.

«Они просто поняли, что не совместимы. Между ними нет злости. Просто у них были разные представления об отношениях», - отметил инсайдер.

Сейчас Эльсина и Том просто друзья. Для актера было крайне важно остаться с моделью в хороших отношениях, так как он не хотел испытывать напряжение каждый раз, когда они видятся. А это происходит часто, так как они являются соседями.

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