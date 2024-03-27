Ева Мендес объяснила, почему отказалась от карьеры в Голливуде

Американская актриса Ева Мендес объяснила, почему решила отказаться от актерской карьеры в Голливуде. Об этом сообщает издание People.

50-летняя знаменитость стала гостьей передачи Today и в ходе эфира призналась, что отказалась от всех съемок из-за своих дочерей — 9-летней Эсмеральды Амады Гослинг и 7-летней Амады Ли Гослинг. Она уточнила, что муж Райан Гослинг поддержал ее в этом решении.

Мендес также подчеркнула, что переход к материнству стал для нее легким выбором благодаря возможности проводить время с детьми, несмотря на продолжение работы в иной роли. При этом она выразила восхищение Гослингом и его преданностью профессии актера.

«Это было почти как невербальное соглашение по типу: «Хорошо, он будет работать, я буду работать, только здесь (дома)», — заключила артистка.

Напомним, Ева Мендес и Райан Гослинг вступили в отношения после знакомства на съемочной площадке фильма «Место под соснами» в 2012 году. После премьеры «Места за соснами» артистка снялась всего в шести фильмах, и лишь один из них, «Затерянная река» 2014 года, был срежиссирован Гослингом.

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