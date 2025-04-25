Названа причина приезда принца Уильяма на похороны Папы Римского вместо короля

Королевский специалист Хьюго Викерс объяснил решение принца Уильяма ехать на похороны Папы Римского вместо короля. По его словам, это стандартная практика – традиционно на похоронах или торжествах королевство представляет наследный принц.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Это стандартная практика, которая давно устоялась в королевских протоколах. Но в подобных церемониях — будь то похороны или торжества — именно наследный принц традиционно представляет королевство, демонстрируя уважение и готовность выполнять международные обязанности», — объяснил Викерс.

Эксперт напомнил, что король Карл III встречался с Папой Римским в ходе визита в Ватикан. Но в других церемониях наследный принц в знак уважения и демонстрируя готовность выполнять международные обязательства, едет вместо короля. Он остается в стране руководить государственными делами.

Соответствующий королевский протокол действует десятилетиями. Король может присоединиться к соболезнованиям после кончины Папы Римского – это обычная дипломатическая практика.

Ранее сообщалось, что принц Уильям будет представлять короля, больного раком.