Назван единственный шанс, благодаря которому принц Гарри может вернуться в королевскую семью

Принц Гарри сможет вернуться в королевскую семью после извинений за мемуары. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отношения между принцем Гарри и членами королевской семьи до сих пор напряженные — так, накануне сообщалось, что принц Уильям и королева Камилла выступили против встречи герцога Сассекского с Карлом III.

По мнению бывшего дворецкого короля Карла Гранта Харролда, у Гарри еще остается шанс на примирение. Добиться возвращения в королевскую семью он может попросив прощения за выпущенные мемуары «Spare» [запасной, — прим. ред].

«Единственный способ примирения, который я вижу, — это публичное заявление Гарри, в котором он скажет, что находился в плохом положении и „Запасной“ был ошибкой», — рассказал он.

При этом Харролд заявил, что Гарри вряд ли решится принести извинения публично. Он также добавил, что после выпуска мемуаров, герцог Сассекский нанес существенный ущерб семье.

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