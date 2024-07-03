Назван единственный шанс, благодаря которому принц Гарри может вернуться в королевскую семью
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Принц Гарри сможет вернуться в королевскую семью после извинений за мемуары. Об этом сообщает Газета.Ru.
Отношения между принцем Гарри и членами королевской семьи до сих пор напряженные — так, накануне сообщалось, что принц Уильям и королева Камилла выступили против встречи герцога Сассекского с Карлом III.
По мнению бывшего дворецкого короля Карла Гранта Харролда, у Гарри еще остается шанс на примирение. Добиться возвращения в королевскую семью он может попросив прощения за выпущенные мемуары «Spare» [запасной, — прим. ред].
«Единственный способ примирения, который я вижу, — это публичное заявление Гарри, в котором он скажет, что находился в плохом положении и „Запасной“ был ошибкой», — рассказал он.
При этом Харролд заявил, что Гарри вряд ли решится принести извинения публично. Он также добавил, что после выпуска мемуаров, герцог Сассекский нанес существенный ущерб семье.
Ранее мы писали о том, что принц Гарри «убит горем» из-за отсутствия общения с больной раком Кейт Миддлтон.