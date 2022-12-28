Назван диагноз 64-летней Мадонны, одевшей детей в корсеты

Певица Мадонна очередным странным фото заставила поклонников усомниться в ее здоровье. Некоторые решили, что звезда потеряла рассудок.

Психолог Екатерина Верченова проанализировала свежий снимок и ответила, больна ли певица. Специалист рассмотрела рождественскую фотографию, где Мадонна одета в пижаму, а дети – в корсеты и обувь на каблуках.

«Я бы не стала говорить о том, что Мадонна больна или у нее есть какое-то психологическое расстройство», - сказала психолог и объяснила поведение певицы типом личности.

Она рассказала, что у Мадонны истероидный и нарциссический тип личности: это означает, что селебрити хочет привлекать внимание.

Когда такой человек, как она, не получает желаемое, то присущие типу личности черты активизируются. Мадонна не может смириться, что теряет популярность – отсюда ее эпатажное поведение, объяснила специалист.

Ранее Мадонна показала, как пьет из собачьей миски.