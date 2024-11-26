64-летний Хью Грант впервые за долгое время вышел в свет с женой Анной Эберштайн

Актер Хью Грант впервые за долгое время вышел в свет с женой Анной Эберштайн. Они появились на премьере фильма «Еретик» в Берлине. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний Хью — нечастый гость светских мероприятий, но иногда все же делает исключения. Так, он не смог пропустить показ киноленты, в которой сыграл одну из ролей. В проекте он появляется в образе мистера Рида, который похищает девушек для проверки их веры.

На премьере актер был в черном бархатном пиджаке и белой рубашке, а его супруга выбрала черное мини-платье из твида. Волосы она подкрутила и оставила распущенными.

Отметил, что Анна младше мужа — ей 41 год, однако разница в возрасте им не мешает. Звезды начали встречаться еще в 2012 году и долго не заключали брак. Пожениться они решили только спустя шесть лет отношений. Сейчас они воспитывают троих детей.

Грант признавался, что за годы у них с Анной были разные периоды. Однажды они даже расстались, так как не справились с кризисом после рождения первого ребенка. Но в скором времени вновь сошлись.

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