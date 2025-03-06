«Навсегда»: Майки Мэдисон получила от Юры Борисова одно обещание

Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон настолько сблизилась за время производства картины со своим российским коллегой Юрой Борисовым, что потребовала от него обещания о вечной дружбе. Актриса искренне надеется, что они никогда не перестанут общаться.

В интервью The Hollywood Reporter Мэдисон рассказала, что боится потерять контакт со всей съемочной командой.

«Ты снимаешь фильм, и у тебя есть потрясающий опыт, а потом все уезжают в разные города и страны. Я чувствовала, что нужно держаться за это, потому что все это стало действительно особенным для меня. А потом в какой-то момент понимаю: «О, блин, все кончено», — поделилась она.

Поэтому Мэдисон решила действовать радикально — и получить гарантию того, что связи не оборвутся.

«Я заставила Юру [Борисова] пообещать мне, что мы все равно будем друзьями навсегда, несколько раз. Он такой с раздражением: «Да! Хорошо!», — похвасталась актриса.

При этом Майки отметила, что хочет и спустя 40 лет чувствовать себя молодой.

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