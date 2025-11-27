Наталия Орейро заявила, что у нее не было отношений с актером из «Дикого ангела»

Актриса Наталия Орейро развеяла миф о романе с Факундо Араной – актером из фильма «Дикий ангел». В популярном сериале он сыграл Иво – фанаты верили, что между ними были чувства.

«С Факундо, который сыграл Иво, мы большие друзья. Но сдружились уже в следующем проекте „Ты — моя жизнь“, не в „Диком Ангеле“… Между нами никогда не было отношений», - поделилась Орейро в интервью Надежде Стрелец.

Актриса призналась, что Арана не ее типаж, звезде никогда не нравились блондины. Факундо играл в «Диком ангеле» мужчину из высшего общества, а Орейро – дворовую девчонку. Из-за контраста зрители думали, что их поцелуи настоящие.

«Я всегда отвечала: «Боже, нет, у меня же есть парень!» Все, что надо знать про моего партнера по «Дикому ангелу» — он настоящий джентльмен. Он один из самых деликатных партнеров и прекрасный человек», - сказала Орейро.

Актриса была единственным медийным человеком на свадьбе Арано.

Она шутит: «Гости думали, что будет, как в кино, священник спросит: «Кто против этого союза?» А я выбегу и закричу: «Я!» Но, конечно, этого не произошло».

