«Настоящий шик и лоск»: Деми Мур вышла в свет в сияющем платье с разрезом

Актриса Деми Мур посетила благотворительный гала-вечер в Лос-Анджелесе в сияющем образе. Звезда фильма «Привидение» вышла в свет платье с декольте и разрезом. Об этом пишет Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер Academy Museum Gala, на котором присутствовали многие знаменитости. На красной дорожке появилась и Деми Мур, которая выбрала для мероприятия фиолетовое облегающее платье с глубоким декольте, открытой спиной и разрезом, украшенное пайетками. Наряд подчеркнул стройную фигуру 61-летней актрисы. Артистка дополнила образ массивными серьгами, браслетом, кольцом, а также туфлями на каблуках. Знаменитости сделали макияж с акцентом на глаза, а ее волосы были собраны в пучок.

Также на Academy Museum Gala была замечена актриса Николь Нидман. 57-летняя артистка позировала перед камерами в черном платье с открытыми плечами и шлейфом, дополнив образ длинными черными перчатками.

В Сети оценили новые образы актрис, отметив, что они выглядят изящно и элегантно.

«Вот и есть настоящий шик и лоск», «Идеально красивые женщины, ничего лишнего в обоих образах», «Изящные, словно статуэтки», «Обожаю такие выходы — красота в простоте и элегантности», — написали пользователи Сети.

Среди гостей мероприятия также были Маргарет Куэлли, Ким Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, Николь Кидман, Селена Гомес, Ариана Гранде, Роузи Хантингтон-Уайтли, Кайя Гербер, Ума Турман, Сара Полсон и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о том, что 50-летняя модель Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в облегающем платье.