«Настоящая святая»: супруга Брюса Уиллиса может оказаться на грани эмоционального выгорания

Супруга страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса находится на грани эмоционального выгорания из-за ухаживаний за тяжелобольным мужем. Друзья Эммы Хеминг бьют тревоги по этому поводу, сообщает RadarOnline.

С тех пор как в 2022 году «Крепкому орешку» поставили страшный диагноз афазия, нарушение речи, а затем и лобно-височная деменция, 47-летняя Хеминг круглосуточно заботится о кинознаменитости.

Из-за обязанностей у супруги 70-летнего Уиллиса остается мало времени на что-то еще, она не успевает отдыхать и набраться сил, сообщают источники.

«Эмма вела себя как настоящая святая на протяжении всего этого времени. Она не только посвятила себя заботе о Брюсе, но и стала опорой для всех остальных. Она поставила перед собой задачу всегда быть жизнерадостной и веселой ради их дочерей, чтобы болезнь отца не омрачала их детство. Он бы этого не хотел», — рассказал изданию инсайдер.

Ранее супруга Брюса Уиллиса рассказала, почему отселила тяжелобольного актера в отдельный дом. Она объяснила, что не жалеет о своем решении, и назвала переезд супруга подарком.