«Настоящая магия чисел»: Собчак рассказала, почему Том Круз сошелся с дочерью российского политика

Телеведущая Ксения Собчак нашла удивительную закономерность в каждом браке голливудского актера Тома Круза. А их у него было три. По словам журналистки, звезду по какой-то причине привлекает цифра 11, и она присутствует в судьбе и его новой предполагаемой возлюбленной – россиянки Эльсины Хайровой.

Напомним, что Круза заподозрили в отношениях с дочерью российского политика после того, как они вместе появились на светском мероприятии. После этого и западные, и отечественные СМИ стали писать о том, что 61-летний артист влюбился в Эльсину. Официальных же подтверждений этому пока не поступало.

Однако, как считает Ксения Собчак, Хайрова могла заинтересовать Тома хотя бы из-за «магии чисел». Журналистка выяснила, что каждая жена Круза - Мими Роджерс, Николь Кидман и Кэти Холмс – была моложе своей предшественницы на 11 лет. А разводился он с супругами, когда им исполнялось 33 года. В случае же с Эльсиной, у нее тоже уже был брак с бизнесменом Дмитрием Цветковым. И продлился он ровно 11 лет.

«Тут настоящая магия чисел. Нумерологи тут, кстати, есть? Что там по 11?» - отметила Собчак в личном Telegram-канале.

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