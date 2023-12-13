36-летняя актриса Хилари Дафф объявила о четвертой беременности

Голливудская актриса Хилари Дафф призналась, что беременна. Вместе с супругом Мэттью Кома она воспитывает троих детей, так что в семье это будет уже четвертый малыш.

О пополнении в семье артистка объявила, опубликовав в личном блоге фотографию с округлившимся животом. Она была в пижаме, а рядом с ней в домашней одежде располагались супруг, дочери и сын. Срок беременности Хилари предпочла не раскрывать, но, судя по животу, рожать она собирается через пару месяцев.

«Вот и все, конец нашим тихим ночам. Сюрприз-сюрприз! Пристегнитесь, лютики, мы добавляем еще одного к этой сумасшедшей компании», - подписала снимок Дафф.

Отметим, что новость о беременности актрисы стала шоком для ее поклонников, так как она все это время скрывала, что находится в положении, выбирая объемную одежду для выходов в свет.

К слову, Мэттью является отцом не всех детей Хилари. Первенца она родила от игрока НХЛ Майка Комри, но семейная жизнь у них не сложилась. Спустя шесть лет брака актриса развелась со спортсменом и встретила Кома. На данный момент они вместе уже семь лет.

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