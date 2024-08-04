Нашли в бассейне: актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на Ибице
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Актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на вилле на Ибице. Об этом сообщает издание TMZ.
Подробности случившегося не раскрываются, однако, по информации источников, Зака Эфрона нашли в бассейне работники виллы. Они вытащили актера из воды, его доставили в больницу. Представитель актера заявил, что госпитализация была «мерой предосторожности». Звезда фильма «Папе снова 17» пробыл в медучреждении не долго, его выписали уже на следующий день. Как сообщается, сейчас артист «чувствует себя хорошо».
Примечательно, что Зак Эфрон уже не первый раз попадает в неприятную ситуацию. Однажды актер упал в собственном доме из-за того, что бегал по скользкому полу в носках. Тогда он напугал поклонников разбитым лицом. Артисту даже потребовалась помощь пластического хирурга.
Напомним, Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре, а с 15 лет начал сниматься в кино. Актер известен своими ролями в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», фильмах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и других картинах.
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