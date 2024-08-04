Нашли в бассейне: актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на Ибице

Актер Зак Эфрон был экстренно госпитализирован во время отдыха на вилле на Ибице. Об этом сообщает издание TMZ.

Подробности случившегося не раскрываются, однако, по информации источников, Зака Эфрона нашли в бассейне работники виллы. Они вытащили актера из воды, его доставили в больницу. Представитель актера заявил, что госпитализация была «мерой предосторожности». Звезда фильма «Папе снова 17» пробыл в медучреждении не долго, его выписали уже на следующий день. Как сообщается, сейчас артист «чувствует себя хорошо».

Примечательно, что Зак Эфрон уже не первый раз попадает в неприятную ситуацию. Однажды актер упал в собственном доме из-за того, что бегал по скользкому полу в носках. Тогда он напугал поклонников разбитым лицом. Артисту даже потребовалась помощь пластического хирурга.

Напомним, Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре, а с 15 лет начал сниматься в кино. Актер известен своими ролями в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», фильмах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения», «Красивый, плохой, злой» и других картинах.

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