Наряд герцогини Меган Маркл за $5 тысяч сравнили с мешком картошки

Меган Маркл высмеяли за выход в костюме за $5 тысяч. Пользователи Сети сравнили наряд герцогини Сассекской с мешком картошки. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail.

Знаменитость и ее муж принц Гарри 23 апреля побывали на саммите журнала Time в Нью-Йорке. Меган выбрала для выхода в свет бежевый костюм Ralph Lauren, состоящий из жакета и широких брюк. Журналисты посчитали, что такой комплект стоит $5 тысяч.

Маркл дополнила образ белой рубашкой, коричневым ремнем Veronica Beard за $180, замшевыми туфлями Stuart Weitzman за $495, золотыми часами Cartier за $28 тысяч и другими аксессуарами.

Несмотря на обилие брендов, пользователи Сети не восхитились образом бывшей актрисы.

«Мешок картошки», «Выглядит как обычно ужасно», «Почему Меган не может найти одежду, которая ей подходит?» – пишут в комментариях.

Напомним, что после переезда Меган снимает свое кулинарное шоу и дает громкие интервью. Недавно она рассказала о том, что пережила выкидыш. Это случилось в июле 2020 года. В беседе она сравнила выкидыш с крахом бизнеса.

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