Кейт нарушила традицию: что не так с новым фото принца Луи в честь семилетия
© AARON CHOWN / AFP / East News
Кейт Миддлтон показала новое фото младшего сына Луи в важный день. Принцу исполнилось семь лет. Женщина нарушила традицию и поделилась портретом, которая сделала не она.
Поклонники обожают принца Луи за его веселый характер. Они прозвали мальчика непоседой, но сейчас он вырос и стал посерьезнее. Новый снимок в соцсетях королевской семьи был посвящен его семилетию. Луи позировал в саду Анмер-холл в Норфолке, резиденции семьи в поместье Сандрингем. Мальчик широко улыбался, несмотря на выпавшие зубы.
«Поздравляем принца Луи с 7-летием!» — написали Кейт и Уильям, добавив смайл в виде торта.
«Боже, как он быстро растет, время летит незаметно», «Определенно порода Миддлтон — он очень похож на отца Кэтрин. Луи выглядит уже совсем взрослым», «Какая большая трансформация за 12 месяцев. Красивый ребенок, видно, что через несколько лет он станет красивым мужчиной», «Куда так быстро ушли эти годы?», — пишут в комментариях на портале Daily Mail.
Некоторые внимательные поклонники заметили, что обычно Кейт сама снимала сына. Она давно является фотографом-любителем. В этот раз под снимком был отмечен другой фотограф.
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