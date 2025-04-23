Кейт нарушила традицию: что не так с новым фото принца Луи в честь семилетия

Кейт Миддлтон показала новое фото младшего сына Луи в важный день. Принцу исполнилось семь лет. Женщина нарушила традицию и поделилась портретом, которая сделала не она.

Поклонники обожают принца Луи за его веселый характер. Они прозвали мальчика непоседой, но сейчас он вырос и стал посерьезнее. Новый снимок в соцсетях королевской семьи был посвящен его семилетию. Луи позировал в саду Анмер-холл в Норфолке, резиденции семьи в поместье Сандрингем. Мальчик широко улыбался, несмотря на выпавшие зубы.

«Поздравляем принца Луи с 7-летием!» — написали Кейт и Уильям, добавив смайл в виде торта.