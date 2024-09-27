Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительного фонда

Британской модели Наоми Кэмпбелл на пять лет запрещено занимать должность попечителя благотворительной организации из-за финансовых нарушений. Об этом пишет издание The Guardian.

Кэмпбелл основала благотворительный фонд Fashion for Relief для борьбы с бедностью в 2005 году. Расследование в отношении деятельности фонда стартовало в 2021 году. По данным Комиссии по благотворительности в Британии, за пять лет с 2016 года фонд смог собрать порядка 4,8 миллиона фунтов стерлингов от серии показов мод, однако на гранты благотворительным организациям-партнерам после учета стоимости мероприятий и других расходов пошло менее 390 тысяч фунтов.

Уточняется, что значительная часть средств была потрачена знаменитостью на дорогие гостиницы, авиаперелеты, спа-процедуры и обеспечение личной безопасности.

Также от попечительства на девять лет отстранили Бьянку Хеллмич, получившую от Fashion for Relief более 300 тысяч фунтов стерлингов в виде незаконных гонораров и командировочных. Другая попечительница, Вероника Чоу, не сможет заниматься благотворительностью четыре года.

Комиссия по благотворительности отметила хаотичное управление финансами и беспорядок в документации с момента основания фонда.

Ранее Наоми Кэмпбелл посмеялась над Анной Винтур после публичной ссоры, повторив ее образ.